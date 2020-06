Vier staatliche chinesische Ölraffinieren ist in Verhandlungen über die Errichtung einer Einkaufsgemeinschaft für Rohöl. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.Klingt ganz gut, oder? Damit steigt für die teilnehmenden Unternehmen die Verhandlungsmacht, die sich insbesondere bei länger laufenden Verträgen leicht in Milliardenbeträgen quantifizieren lässt.Dieselbe Idee liegt auch der Einkaufsgenossenschaft zugrunde. Mit den gesparten Einkaufskosten erhöht man die Marge und verbessert damit die ökonomischen Überlebenschancen der Teilnehmer.Daneben vermeidet man in diesem kooperativen Szenario auch Bieterwettbewerb, der die Konsumentenrente aller Teilnehmer zu senken droht. Das kompetitive Szenario ist aufgrund der weniger statischen Vorteile zudem instabiler.

Den vollständigen Artikel lesen ...