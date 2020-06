Den ersten Förderscheck verteilt Wirtschaftsminister Peter Altmaier persönlich dem im Ellwangen auf der schwäbischen Alb angesiedelten Batteriehersteller Varta. Das Unternehmen bekommt 300 Millionen Euro vom Bund und Ländern, womit die Batteriebranche in Europa gestärkt werden soll. Dabei möchten sich die Europäer unabhängiger von asiatischen Importen machen und die Branche hierzulande weiter stärken. Darüber hinaus sind drei Milliarden Euro an Anschubfinanzierung in dieser Branche geplant, an dem europäischen Projekt sind rund 60 Firmen aus 14 Ländern beteiligt.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf in diesem Jahr offenbart eine wilde Achterbahnfahrt, im heutigen Handel gelang es jedoch die Kursmarke von rund 100,00 Euro zurückzuerobern. Dabei läuft die jetzige Erholungsbewegung bereits seit Mitte März, zuvor musste das Wertpapier deutliche Abschläge auf rund 50,00 Euro wegstecken. Sollte nun das Interesse der Investoren wieder anziehen, bestünde ...

