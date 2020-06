The Naga Group AG schließt Vorabplatzierung erfolgreich ab. EUR 4,5 Mio. Wachstumskapital bereits gesichert.DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung The Naga Group AG schließt Vorabplatzierung erfolgreich ab. EUR 4,5 Mio. Wachstumskapital bereits gesichert.30.06.2020 / 12:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARThe Naga Group AG schließt Vorabplatzierung erfolgreich ab. EUR 4,5 Mio. Wachstumskapital bereits gesichert.Hamburg, 30. Juni 2020 - Die The Naga Group AG (ISIN DE000A161NR7, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment Scale)) gibt bekannt, die Vorabplatzierung der gestern beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre bereits erfolgreich abgeschlossen zu haben.91 % des Gesamtvolumens, für welches Alt- Aktionäre auf ihre Bezugsrechte verzichtet hatten und dass folglich keinem Rücktrittsvorbehalt unterliegt, wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding- Verfahrens platziert.Die Vorab- Platzierung entspricht 1,82 Mio. Aktien und wurde bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 je Aktie durchgeführt.Damit hat sich die The Nage Group AG bereits ca. EUR 4,5 Mio. des insgesamt bis zu EUR 5,0 Mio. angestrebten Wachstumskapitals gesichert, welches hauptsächlich zur Finanzierung der globalen Wachstums- & Marketingmaßnahmen verwendet werden soll.Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 3. Juli 2020 beginnen und am 16. Juli 2020 enden.Die Transaktion wird von Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Das Bezugsangebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welches unter https://naga.com/de/group/investor-relations/ unter der Rubrik "Kapitalerhöhung 2020" veröffentlicht werden wird.Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.Kontakt: The NAGA Group AG Andreas Luecke, Vorstand Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg E: press@naga.com30.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1082201Ende der Mitteilung DGAP News-Service1082201 30.06.2020 CET/CEST