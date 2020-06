Märkte um 12: Aufhol-Rallye bei der Wirecard-Aktie - DAX vor neuer Kurs-Rallye?

Die Anleger sind weiterhin zwischen der Furcht vor einer erneuten Coronavirus-Welle und der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft hin- und hergerissen. Der DAX pendelt am Dienstagmittag seitwärts und notiert damit zeitweise knapp über der 12.200er-Marke. Die 13.000er-Marke steht weiterhin im Fokus. Im Falle eines Ausbruchs nach oben könnte schon in Kürze das vorangegangene Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten in Angriff genommen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.241 MDAX +0,6% 25.808 TecDAX +1,1% 2.930 SDAX +0,1% 11.496 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.220

Am Dienstagmittag gab es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Der mit Abstand größte Gewinner war dabei wie bereits am Vortag Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie legte am Vormittag zeitweise um über 180 Prozent zu. Bis zum Dienstagmittag gab die Aktie dann aber einen Teil der Kursgewinne wieder ab und verzeichnete ein Plus von zwischenzeitlich über 90 Prozent. Für den kräftigen Kursauftrieb sorgte hier die Nachricht, dass der von einem Bilanzskandal erschütterte Zahlungsdienstleister sein Geschäft in Großbritannien wieder aufnehmen darf.

