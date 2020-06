++ Europäische Indizes geben nach einer höheren Eröffnung nach ++ DE30 fällt wieder unter die 200-Stunden-Linie ++ Airbus (AIR.DE) wird voraussichtlich nach Börsenschluss seine Umstrukturierungspläne ankündigen ++Die Aktien in Europa starteten den heutigen Handel mit kleinen bullischen Kurslücken. Der Optimismus hielt jedoch nicht lange an, da die meisten wichtigen europäischen Indizes aktuell wieder in der Verlustzone notieren. Der DE30 fällt um 0,2%. Der britische FTSE 100 und der italienische FTSE MIB sind die größten Nachzügler, da beide um 0,9% fallen. Quelle: xStation 5 Der DE30 durchbrach über Nacht die 200-Stunden-Linie (violette Linie), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...