Die neue Niederlassung in Frankfurt wird mehr Kunden bei der postpandemischen Nachfrage nach digitaler Transformation im Finanzbereich unterstützen.

Die Bedeutung Frankfurts als Finanzzentrum bietet die Möglichkeit, Top-Talente einzustellen und näher an die Kunden heranzukommen

Neuester Standort mit Vertriebs-, Vorverkaufs-, Marketing- und Beratungsteams

HighRadius, ein Fintech-Unternehmen, das sich auf die Automatisierung der Order-to-Cash- und Treasury-Management-Prozesse spezialisiert hat, gab heute nach einem dreistelligen Wachstum im Jahresvergleich eine weitere Expansion in der EMEA-Region bekannt.

Aufgrund der Zunahme digitaler Transformationsprojekte in Finanzabteilungen in der Region verzeichnete HighRadius in den letzten 12 Monaten einen Anstieg der Buchungen um 250 %, 25 Neukunden und eine Vervierfachung der Mitarbeiterzahl in EMEA.

Nach der ersten europäischen Präsenz in London im Jahr 2017 folgt der neue Standort in Frankfurt der Eröffnung der Amsterdamer Niederlassung im vergangenen Jahr. Durch die Expansion nach Deutschland kann HighRadius mehr Kunden dabei unterstützen, sich schneller von den COVID-19-Auswirkungen zu erholen. Die Pandemie hat die Nachfrage nach agilen und intelligenten Kredit- und Inkassolösungen erhöht, da sich Unternehmen auf die Aufrechterhaltung des Cashflows und die Stärkung der Geschäftsstabilität konzentrieren.

"Die Lage Frankfurts in der Mitte Deutschlands bedeutet eine gute Erreichbarkeit anderer Landesteile, und sein Status als Finanzzentrum des Landes eröffnet den Zugang zu einem großen Pool an hochqualifizierten Fachkräften und relevanten Partnerschaften", sagte Jon Keating, Vice President und General Manager von HighRadius, EMEA.

Deutschland bietet zusammen mit der Schweiz und Österreich große Marktchancen für die autonomen Systeme von HighRadius für Debitoren- und Treasury-Prozesse. Die Niederlassung wird mit lokalen Experten aus den Bereichen Vertrieb, Vorverkauf, Marketing und Beratung besetzt sein.

Über HighRadius Corporation

HighRadius ist ein SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) von Fintech, das auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Systeme nutzt, um Unternehmen bei der Automatisierung von Debitoren- und Treasury-Prozessen zu unterstützen. Die HighRadius Integrated Receivables-Plattform reduziert die Zykluszeiten in Ihrem Order-to-Cash-Prozess durch die Automatisierung von Forderungs- und Zahlungsprozessen in den Bereichen Kredit, elektronische Abrechnung und Zahlungsabwicklung, Bargeldantrag, Abzüge und Inkasso. Mit HighRadius Treasury Management-Anwendungen erreichen Teams ein berührungsloses Cash-Management, eine genaue Cash-Prognose und eine nahtlose Bankabstimmung. HighRadius basiert auf der Rivana Artificial Intelligence Engine und dem Freeda Digital Assistant für Order-to-Cash-Teams und ermöglicht es Teams, maschinelles Lernen zu nutzen, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und routinemäßige arbeitsintensive Aufgaben zu automatisieren. Das radiusOne B2B-Netzwerk ermöglicht es Anbietern, sich digital mit Käufern zu verbinden und den Kreislauf von Anbieterforderungen bis zu Käufer-Kreditprozessen zu schließen. HighRadius-Lösungen haben nachweislich den Cashflow optimiert, die ausstehenden Tagesverkäufe und Forderungsausfälle reduziert und die betriebliche Effizienz gesteigert, sodass Unternehmen in nur wenigen Monaten einen starken ROI erzielen können. Mehr erfahren Sie auf www.highradius.com

