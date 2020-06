ZIEL DIESER PARTNERSCHAFT IST DIE KOMBINATION DER ECHTZEIT-TRACKING-MÖGLICHKEITEN VON SHIPPEO UND DER TRANSPORTMANAGEMENT-LÖSUNG VON ALPEGA

Shippeo, europäischer Marktführer im Bereich Lieferkettentransparenz und Alpega, ein weltweit führendes Logistik-Softwareunternehmen, bieten im Rahmen einer strategischen, globalen Partnerschaft Logistik-Unternehmen ab sofort eine neue Lösung, die das Transportmanagement-System (TMS) von Alpega mit den Möglichkeiten der Shippeo-Plattform kombiniert. Transporteure profitieren dadurch von einer hohen Transparenz ihrer Lieferkette und einer damit einhergehenden Optimierung ihrer Logistikabläufe.

Lieferkettentransparenz spielt eine immer wichtigere Rolle im Transportmanagement. Mit der Partner-Lösung von Alpega TMS und Shippeo gewinnen Transporteure ein hohes Maß an operativer Exzellenz. Sie bietet ihnen dazu Informationen zu kritischen Tracking-Milestones sowie Möglichkeiten zur genaueren Messung und Verbesserung ihrer Transportmanagement-Prozesse.

Die Shippeo-Plattform ergänzt dabei das Alpega TMS mit Echtzeit-Informationen über multimodale Transportströme. Datensätze stehen für mehr als 60 Ländern mit Fokus auf den Straßen- und Seeverkehr zur Verfügung. Shippeo bietet dabei die höchste derzeit auf dem Markt erhältliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit in Bezug auf die geschätzte Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival, ETA). Basis dafür bilden die hochentwickelten Shippeo-Algorithmen, die vollständig in die Alpega-Lösung integriert sind.

Die Zusammenarbeit mit Shippeo bereichert als Teil des Partner-Ökosystems das wachsende Portfolio an innovativen Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Transportmanagement von Alpega. Mit der Integration des europäischen Marktführers für Echtzeit-Lieferkettentransparenz kombiniert Alpega die Stärken zweier führender Lösungen nun in einem Angebot.

"Wir freuen uns sehr über die globale Partnerschaft mit Alpega. Shippeo erlebt hier in Europa gerade ein substanzielles und sehr dynamisches Wachstum. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft des Transports in einer tieferen und besseren Integration von TMS-Systemen und Lösungen für die Echtzeit-Lieferkettentransparenz liegt. Alpega ist ein wichtiger Akteur im europäischen Markt, in dem wir bereits gemeinsam Erfolge für eine Vielzahl von Kunden erzielen konnten. Diese Zusammenarbeit heben wir jetzt auf die nächste Stufe", kommentiert Lucien Besse, Mitbegründer und COO von Shippeo.

Alpega Group CEO Todd DeLaughter ergänzt: "Wir möchten unseren Kunden immer die beste Lösung für ihre Anforderungen anbieten. Wir arbeiten deshalb im Rahmen strategischer Partnerschaften mit anderen führenden Anbietern zusammen, deren Lösungen unser TMS perfekt ergänzen und verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit einem verlässlichen und etablierten Partner wie Shippeo bringen wir unser TMS auf das nächste Level und freuen uns, dass wir unseren Kunden damit einen weiteren Mehrwert bieten können."

Über Shippeo

Shippeo, der führende europäische Anbieter von Echtzeit-Transporttransparenz, hilft großen Spediteuren und Logistikdienstleistern dabei, durch Transportdienste einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und operative Exzellenz zu erreichen. Das multimodale Visibility-Netzwerk verbindet FTL-, LTL-, Paket- und Containertransport und integriert über eine einzigartige API mehr als 500 TMS-,Telematik- und ELD-Systeme. Die Shippeo-Plattform bietet sofortigen Zugang zur

Echtzeit-Lieferungsverfolgung, automatisiert Kundenprozesse und bietet dank eines proprietären und branchenführenden, intern entwickelten Algorithmus eine unübertroffene ETA-Genauigkeit. Globale Marken wie Carrefour, Schneider Electric, Faurecia, Saint-Gobain und Eckes Granini vertrauen Shippeo bei der Verfolgung von mehr als 5 Millionen Sendungen jährlich in 62 Ländern. Erfahren Sie mehr unter www.shippeo.com

Über Alpega:

Die Alpega Gruppe ist ein weltweit führendes Logistik-Softwareunternehmen, das modu-lare Lösungen für jede Transportanforderung und logistische Komplexität anbietet. Durch die Verbindung aus besten Lösungen und Marktkompetenz ist es der Alpega Gruppe gelungen, die branchenweit einzige skalierbare End-to-End-Softwaresuite zu entwickeln.

Alpega TMS versetzt Transportprofis in die Lage, Logistik und Supply-Chain-Prozesse zu managen, und verwandelt globale und lokale Lieferketten in kollaborative Ökosys-teme, in denen alle beteiligten Parteien zusammenkommen. Die einzigartig skalierba-ren, eigenständigen Best-of-Breed-Lösungen von Alpega TMS stellen sicher, dass Verlader von einem System profitieren, das sich mit ihren Anforderungen weiterentwi-ckelt, und zwar unabhängig von der Komplexität ihrer Logistikprozesse. TenderEasy ist eine erstklassige Lösung für den Frachteinkauf und ermöglicht Transportanbietern die Beschaffung von Luft-, Straßen- und Seetransporten. Die Frachtenbörsen 123cargo, Teleroute und Wtransnet sind führende europäische Marktplätze, auf denen Spot-Lieferungen und freie Lkw-Kapazitäten zusammentreffen.

Weitere Informationen unter www.alpegagroup.com

