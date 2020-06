Köln (ots) - Der Online-Fotoservice Pixum hat sich entschieden, die Verkaufspreise beizubehalten und aus der zeitweisen Mehrwertsteuer-Senkung eine große Summe für gemeinnützige Projekte zu spenden. Die Spenden sollen Organisationen unterstützen, die den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Deutschland entgegenwirken. Mit diesem Schritt geht das Kölner Unternehmen einen Sonderweg mit dem Ziel, einen signifikanten Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum, erläutert die Entscheidung: "Als erfolgreiches Unternehmen betrachten wir es als Selbstverständlichkeit, einen Beitrag zur Linderung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leisten. Die Senkung der Mehrwertsteuer sehe ich persönlich als wenig effektiv an, da sie meiner Meinung nach nicht den gewünschten Effekt der Konsumbelebung bewirken wird - zumindest nicht im Tagesgeschäft von Alltagsgütern mit Warenkörben bis zu 100 Euro. Der politische Kompromiss führt eher zu sehr hohen administrativen Aufwänden bei den Unternehmen. Wir wollen hingegen dafür sorgen, dass unbürokratisch mit dem Geld wirklich Gutesbewirkt wird und sind davon überzeugt, dass unsere Kunden dies unterstützen. Selbstverständlich bleibt jedem Kunden aber die Option, eine Gutschrift über die ersparte MwSt. zu erhalten."Einer ersten Schätzung nach, rechnet das Kölner Unternehmen damit, insgesamt bis zu 500.000 EUR spenden zu können. Das Geld soll mehreren Organisationen zugutekommen, die die Folgen der Corona-Krise bekämpfen. Darunter solche, die Menschen unterstützen, die besonders unter diesen Auswirkungen leiden oder auch Umweltprojekte. Die Entscheidung darüber, welche Organisationen eine Förderung erhalten, wird Pixum zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.Attallah ist sich sicher, dass der Entschluss von den meisten Pixum Kunden befürwortet wird: "Unsere Kunden kommen nicht zu uns, weil sie nach den niedrigsten Preisen suchen. Sie kommen wegen unserer vielfach ausgezeichneten Qualität, weil sie Spaß an unseren Premium-Fotoprodukten haben und unseren Service lieben. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer, die rechnerisch übrigens nur -2,52% vom derzeitigen Verkaufspreis beträgt, würde ein Kunde bei einer durchschnittlichen Fotobestellung nur wenige Cent sparen. Dass dadurch irgendein Effekt erzielt wird, wage ich zu bezweifeln. Stattdessen sammeln wir diese "Minispenden", geben sie gebündelt weiter und bewegen so insgesamt mehr."Ab dem 1. Juli werden alle Pixum Kunden transparent darüber informiert, dass sie mit ihrem Einkauf einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten.Und sollte jemand doch nicht damit einverstanden sein, dass "seine" Mehrwertsteuer gespendet wird, kann er oder sie über den Pixum Kundenservice ganz einfach eine Erstattung des Betrages anfordern.Weitere Informationen zur Aktion gibt unter https://pixum.de/spenden------------------Über PixumPixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice allen Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland sowie von der Stiftung Warentest.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de (https://www.artboxone.de/)) in einem eigenen Online-Shop kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4638657