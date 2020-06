Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Freitag nach Rom, um seinen italienischen Amtskollegen Luigi di Maio zu treffen. Italien ist das letzte Nachbarland in Schallenbergs Kontaktreigen seit der Wiederöffnung der österreichischen Grenzen nach der Coronakrise. Das Bremsen Österreichs bei Grenzöffnung und bei den EU-Coronahilfen sorgten zuletzt für Missstimmung in Rom.Die Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...