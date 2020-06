BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Krankenhäuser bekommen zur Grundversorgung der Menschen auf dem Land bis zu 50 Millionen Euro zusätzlich. Bundesweit könnten 121 Krankenhäuser mit jeweils 400 000 Euro rechnen, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der Privaten Krankenversicherung am Dienstag mitteilten. Demnach erfüllen die Krankenhäuser die Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses G-BA von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen für einen Zuschlag.



Wichtiges Kriterium für einen Zuschlag ist ein geringer Versorgungsbedarf. Dieser ist nach Angaben des Bundesausschusses etwa dann gegeben, wenn die durchschnittliche Einwohnerdichte im Versorgungsgebiet des Krankenhauses unterhalb von 100 Einwohnern je Quadratkilometer liegt. Für Krankenhäuser, die auf einer Insel liegen, wird das Kriterium des geringen Versorgungsbedarfs immer unterstellt.



"Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine flächendeckende und gut funktionierende Krankenhausversorgung ist. Die Sicherstellungszuschläge leisten dabei einen Beitrag, die notwendigen Vorhaltungen zu finanzieren und müssen zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen", wird der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg Baum, zitiert.



"Von unserer Entscheidung profitieren viele Menschen auf dem Land ganz direkt. Sie werden ein Krankenhaus für die Grundversorgung in ihrer Nähe haben, das auf jeden Fall die Abteilungen Innere Medizin sowie Chirurgie und/oder Geburtshilfe bereitstellt", wird Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen zitiert.



Seit dem Jahr 2020 können Krankenhäuser im ländlichen Raum eine pauschale Förderung von 400 000 Euro pro Krankenhaus erhalten./tay/DP/mis

