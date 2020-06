FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Evonik vor den am 4. August erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal des Spezialchemiekonzerns dürfte im Jahresvergleich kräftig um 27 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Evonik sollte aber weiter vom Kulturwandel innerhalb des Konzerns profitieren, der seit einigen Jahren im Gange sei. Zudem komme dem Unternehmen der Wechsel hin zu mehr Spezialprodukten zugute./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 05:46 / GMT



ISIN: DE000EVNK013

