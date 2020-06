SPORTTOTAL AG: Langfristige Zusammenarbeit mit Deutscher Telekom vertraglich vereinbartDGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL AG: Langfristige Zusammenarbeit mit Deutscher Telekom vertraglich vereinbart30.06.2020 / 13:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate News Langfristige Zusammenarbeit mit Deutscher Telekom vertraglich vereinbart- sporttotal.tv gmbh präsentiert den Zuschauern ihren Sender DABEI nach erfolgreicher Testphase für mindestens 12 weitere Monate auf MagentaTV- Mittlerer einstelliger Millionenumsatz erwartet- DABEI als Eventsender mit 60-80 Premium-Events im JahrKöln, 30. Juni 2020. Die sporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, wird ihr Unterhaltungsangebot "DABEI" für mindestestens 12 weitere Monate auf der MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland den Zuschauern präsentieren. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Testphase während der akuten Corona-Krise rechnet die sporttotal.tv gmbh aufgrund eines exklusiven Einspeisevertrags und neuer Vermarktungsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags. Damit kann sich sporttotal gegen den allgemeinen wirtschaftlichen Trend positiv weiter entwickeln und trotz Covid-19-Pandemie neue Erlösströme generieren.Vielfältiges Programm: 60-80 Premium-Events im Jahr DABEI setzt im Anschluss an die Testphase von März bis Juni auf durch die sporttotal.tv gmbh selbst produzierte Premium-Inhalte. Fokus des Senders sind Live-Events. Als Sender für Events und emotionale Shows aller Art bringt DABEI die Zuschauer hautnah zu ihren Lieblings-Stars, -Shows und -Marken. In den kommenden 12 Monaten sind zwischen 60-80 Premium-Events aus den Bereichen Comedy, Konzerte und Sport geplant.Umfangreiche Eigenproduktionen vorgesehen Die sporttotal.tv gmbh plant, mit umfangreichen Eigenproduktionen von Premium-Events die inhaltliche Gestaltung und die Vermarktung des Senders noch attraktiver zu machen. DABEI wird auf der MagentaTV-Plattform dafür sorgen, dass niemand auf große Events aus Comedy, Musik und Sport verzichten muss.Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender DABEI und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.comSPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.comInvestor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1082349Ende der Mitteilung DGAP News-Service1082349 30.06.2020