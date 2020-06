Umweltministern Leonore (Gewessler) hat heute ihre "Green Finance"-Agenda präsentiert. 1,1 Millionen Euro an Förderungen macht sie dafür locker, die über den Klima- und Energiefonds (klick hier) ausgezahlt werden. Unterstützt werden etwa die Platzierung von Green Bonds, Crowd-Financing-Projekte sowie Großprojekte bei der Erstellung von Businessplänen. Leonore will damit mehr Klimaschutz-Projekte am ...

