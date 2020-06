Weitere 150 Elektrobusse von BYD sind in Santiago de Chile in Betrieb gegangen, sodass nunmehr 455 E-Busse von BYD in Chile im Einsatz sind. Die neue "Fuhre" wird unter anderem die Avenida Bernardo O'Higgins, bekannt als Alameda, im historischen Teil der Stadt bedienen. Wir erinnern uns: BYD hatte in Zusammenarbeit mit Enel X und Metbus im vergangenen Herbst in der chilenischen Hauptstadt den ersten ...

