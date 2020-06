FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BASF vor den am 29. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Chemiekonzerns dürfte angesichts der Corona-Einflüsse schwach gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) um 84 Prozent im Jahresvergleich gesunken sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kräftig gesunkene Volumina und Preiserosionen in der Öl- und Gassparte, dem so genannten Upstream-Geschäft dürften der Hauptgrund der Schwäche sein./ck/ajx



ISIN: DE000BASF111

