Corporate News vom 30. Juni 2020HMS Bergbau AG: Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat- Gründer Heinz Schernikau wechselt aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat- Dennis Schwindt wird CEOBerlin, 30. Juni 2020: Der Aufsichtsrat der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt den planmäßigen Wechsel von Herrn Heinz Schernikau aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat sowie die Ernennung von Herrn Dennis Schwindt zum CEO bekannt.Herr Heinz Schernikau (69) wird mit Wirkung zum 30. Juni 2020 planmäßig aus dem Vorstand der HMS Bergbau AG ausscheiden. Zukünftig möchte sich Herr Schernikau, der die HMS Bergbau AG 1995 gegründet hat, als Aufsichtsrat um die Geschicke der Gesellschaft kümmern.Die Wahlen zum Aufsichtsrat sollen in der am 20. August 2020 stattfinden Hauptversammlung erfolgen. Ebenfalls planmäßig wird Dr. Hans-Dieter Harig sich nicht zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat stellen. Sofern Herr Heinz Schernikau von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt wird, wird er den Vorsitz des Gremiums übernehmen.Der Aufsichtsrat gibt ferner bekannt, dass Herr Dennis Schwindt, der Anfang 2018 als COO in den Vorstand der HMS Bergbau AG berufen wurde, für fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen wird.Dennis Schwindt (43) zeichnete als COO bisher überaus erfolgreich für den Rohstoffhandel, die Entwicklung von Sonderprojekten, die Co-Geschäftsführung der ausländischen Tochterunternehmen sowie für das Ressort Investor Relations der HMS Bergbau AG verantwortlich."Wir danken Herrn Heinz Schernikau für die herausragende Leistungen als Gründer und Vorstandsvorsitzender der HMS Bergbau AG, die sich in den letzten Jahrzehnten zu einem internationalen Rohstoffhandelskonzern mit Umsätzen in dreistelliger Millionen Euro Höhe entwickelt hat. Wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat, in dem er seine über Jahrzehnte aufgebaute Expertise im globalen Rohstoffhandel sowie seine internationalen Kontakte einbringen wird.Gleichzeitig freuen wir uns, Herrn Dennis Schwindt mit weiteren Kompetenzen ausstatten zu können. Mit seinem Expertenwissen und innerhalb der HMS Bergbau AG seit Jahren unter Beweis gestelltem Führungsqualitäten sind wir überzeugt, dass Herr Schwindt nun auch als CEO einen wesentlichen Beitrag bei der Umsetzung der erweiterten strategischen Zielsetzungen des international aufgestellten Konzerns leisten wird", erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende der HMS Bergbau AG Dr. Hans-Dieter Harig.