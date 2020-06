Pressemiteilung der TERRAGON AG:

TERRAGON setzt dynamisches Wachstum im Geschäftsjahr 2019 fort

- Gesamtleistung in Höhe von 43,8 Mio. € (2018: 35,4 Mio. €)- EBITDA in Höhe von 5,0 Mio. € (2018: 3,1 Mio. €), Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € (2018: 0,8 Mio. €)- Mehr als ein Drittel der aktuellen Akquisitionspipeline im Volumen von rund 800 Mio. € in finaler Ankaufsvorbereitung

Die TERRAGON AG, führende Projektentwicklerin im Marktsegment Service-Wohnen für Senioren, hat heute ihren geprüften, freiwilligen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Demnach verzeichnete das Unternehmen im Berichtszeitraum eine dynamische Geschäftsentwicklung, die im Wesentlichen vom fortgeführten Ausbau des Projektvolumens geprägt war. Die Gesamtleistung erhöhte sich um rund 24 % auf 43,8 Mio. €. Dazu trugen Umsatzerlöse in Höhe von 14,1 Mio. € bei. Hinzu kam eine erneute Bestandserhöhung inkl. aktivierter Eigenleistungen von 29,7 Mio. € nach bereits 26,8 Mio. € im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge summierten sich auf 1,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung eines Materialaufwands in Höhe von 32,9 Mio. € (2018: 27,2 Mio. €) verbesserte sich das Rohergebnis ...

