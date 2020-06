Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta029/30.06.2020/14:10) - Die außerordentliche Hauptversammlung der CLOCKCHAIN AG wurde am 29.Juni 2020 durchgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen bezüglich der Covid-19-Pandemie hatte sich die Gesellschaft dazu entschieden, zu einer virtuellen Hauptversammlung einzuladen. Insgesamt waren bei der ersten virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft rund 8,79 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wurden somit Herr Dr. Kahl und Herr Wallace gewählt. Zusammen mit Herrn Arndt als Vorsitzendem des Aufsichtsrats wird das Gremium somit sogleich die Arbeit aufnehmen. Allen Tagesordnungspunkten wurden mehrheitlich zugestimmt. Keiner der teilgenommenen Aktionäre hat Widerspruch gegen die Beschlüsse eingelegt. Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung sind im Internet im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht. Somit ist ein weiterer Schritt zur Neuausrichtung der Gesellschaft vollzogen.



Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 30 2084 988 26 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593519000805



