HPI AG: Hauptversammlung gibt Rückendeckung für RefinanzierungDGAP-News: HPI AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung HPI AG: Hauptversammlung gibt Rückendeckung für Refinanzierung30.06.2020 / 14:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HPI AG: Hauptversammlung gibt Rückendeckung für Refinanzierung- Erste virtuelle Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgreich absolviert - Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten gefasstMünchen, 30. Juni 2020: Die Aktionäre der im Freiverkehr an der Börse München notierten HPI AG (WKN A0JCY3) folgten auf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2020 in München den Anträgen der Verwaltung mit großen Mehrheiten. An der Abstimmung nahmen mehr als 69 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals der HPI AG teil.Die Aktionäre haben der Neufestsetzung des Wandlungspreises der Wandelschuldverschreibung 2011/2022 sowie der Ergänzung der Unternehmensschuldverschreibung 2014/2020 um Wandlungsrechte unter Ausschluss des Bezugsrechts mit über 99 Prozent zugestimmt. Damit ist die HPI AG auf dem Weg, die von Vorstand und Aufsichtsrat geplante Refinanzierung abschließen zu können, große Schritte vorangekommen.Details zu den Abstimmungsergebnissen sind auf der Website der HPI AG unter Investor Relations veröffentlicht.HPI AG Der VorstandHPI AG David Nicholas Vincent Vorstand Fürstenrieder Str. 267 81377 München Telefon: +49 89 800 656 440 Internet: www.hpi-ag.comISN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsenkürzel: CEW3 Börse: Freiverkehr der Börse München30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HPI AG Fürstenrieder Straße 267 81377 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 800656-440 E-Mail: info@hpi-ag.com Internet: http://www.hpi-ag.com ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1082395Ende der Mitteilung DGAP News-Service1082395 30.06.2020