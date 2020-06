Der spanische Anbieter Acciona ist mit seinem Elektroroller-Sharing nach Rom expandiert. Der Start in der italienischen Hauptstadt erfolgt mit zunächst 500 Fahrzeugen. Insgesamt hat Acciona nach eigenen Angaben bereits mehr als 10.000 E-Roller in verschiedenen Städten im Sharing-Einsatz. In Italien ist das Unternehmen bereits in Mailand aktiv. Dort stehen seit diesem Februar 300 E-Roller zur Verfügung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...