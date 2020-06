Trotz guter China-Daten - wie ist die Lage im DAX? Wie sind die Aussichten auf das zweite Halbjahr, Kristian Volaric von Flatex. Der DAX in enger Spanne in den letzten Tagen - welche Marke müsste er nachhaltig überwinden? Oder überwiegen Abwärtsrisiken? Dazu die vorläufige Halbjahresbilanz des DAX im internationalen Vergleich und ein Ausblick auf das zweite Halbjahr. Fragen von Antje Erhard an Kristian Volaric, Flatex. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/