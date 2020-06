Die Technische Analyse ist zwingend in ihrer Logik und ein Kind des gesunden Menschverstandes, es gibt u.a. nur eine einzige Methode zum Zeichnen von z.B. Aufwärtstrendlinien und jede andere ist falsch. Dazu muss man wissen: Ein Aufwärtstrend definiert sich über seine sukzessive höheren unteren Wendepunkte, wovon es 2 Stück braucht. Diese verbindet man mitsammen per Linie. Das Schöne bei so einfacher Logik ist, dass sich ihr Nutzen gleich zeigt, ebenso wie Abweichungen von der Logik in Form von vermeidbar gewesenen Verlusten. Diese Woche hängt alles vom Dow und seinen Unterstützungen bei 24.800 bzw. 24.000 ab: Halten diese, entpuppen sich zuvor ausgelöste Verkaufssignale im Einzeltitelbereich möglicherweise schnell als Fehlsignale ....

