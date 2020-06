Der amerikanische Finanzdienstleister American Express Co. (ISIN: US0258161092, NYSE: AXP) beabsichtigt, für das dritte Quartal eine konstante Quartalsdividende von 0,43 US-Dollar je Aktie auszuzahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit folgt American Express Großbanken wie JPMorgan Chase, Citigroup oder auch der Bank of America, die am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street mitteilten, an ihrer aktuellen Ausschüttungspolitik festhalten zu ...

