Sind Sie heute schon die die Wirecard-Aktie eingestiegen? Schaut man nur auf den Tagesgewinn, dann sieht man gerade ein Plus gegenüber gestern Abend von 2,08 Euro oder 63,5 Prozent auf 5,34 Euro. Wow, toll, was für ein Wahnsinnssprung nach oben? Tja, aber heute früh kurz nach Markteröffnung schoss die Aktie schnell hoch auf bis zu 9,20 Euro. Wer in dieser extremen Euphorie mit hochgekauft hat, liegt jetzt schon kräftig im Verlust.

Wirecard-Aktie seit Freitag kräftig gestiegen

Schauen wir einmal auf Freitag zurück. Da notierte die Aktie bei 1,27 Euro, und gestern bei 3,30 Euro. Bis jetzt aktuell auf 5,34 Euro ist das schon ein weiter Weg. Aber wie gesagt. Wer heute früh dachte, dass diese Spekulation in der Pleiteaktie Wirecard (Insolvenz-Antrag vom letzten Donnerstag) schnell weiter nach oben läuft, hat aktuell ins Klo gegriffen. Vielleicht notiert sie morgen noch tiefer? Und springt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...