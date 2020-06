The following instrument on XETRA has its last trading day on 30.06.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 30.06.2020



ISIN Name

CH0042797206 Matador Partners Group AG

DE000A1X3WF3 Philion SE

FR0013379484 Solutions 30 SE

