MLADA BOLESLAV/WEITERSTADT (dpa-AFX) - Die tschechische VW -Tochter Skoda Auto hat sich von einem Musikvideo des Rappers Chris Ares distanziert. Darin wird in einzelnen Szenen ein Kleinwagen vom Typ Fabia eingeblendet. Der Autobauer stehe weder in Verbindung mit Chris Ares, noch sei diesem ein Fahrzeug für Aufnahmezwecke zu Verfügung gestellt worden, stellte die deutsche Vertriebstochter am Dienstag auf Twitter klar. Man distanziere sich "grundsätzlich von jeglichen extremistischen Ansichten und Standpunkten". Der bayerische Verfassungsschutzbericht 2019 rechnet Ares der Identitären Bewegung (IB) zu. Diese lehnt unter anderem Zuwanderung ab und warnt vor einem "Bevölkerungsaustausch" in Europa./hei/DP/fba

