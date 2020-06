Mainz (ots) -Sonntag, 9. August 2020, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstBegegnung mit GottAus der Kapelle des St. Katharinen-Krankenhauses in FfmWo und wie können Menschen Gott begegnen? Pater Stefan Maria Huppertzist überzeugt, es gibt vielfältige Orte und Erfahrungen vonGottesbegegnungen, die das Leben nachhaltig verändern können.Die Bibel erzählt von solchen Begegnungen: ein Prophet, der Gott imSturm und im Feuer sucht; Jesus, der in der Einsamkeit seineGottesbeziehung vertieft und Petrus bei stürmischer See eine tragendeGottesbeziehung anbietet.Zelebrant Pater Stefan Maria Huppertz ist Kapuziner und seit 2019Rektor der Liebfrauenkirche in der Frankfurter Innenstadt. Neben dengottesdienstlichen Angeboten sind die Kapuziner vor allem in derFrankfurter Cityseelsorge aktiv und bieten mit dem Franziskustreffein Frühstücksangebot für Obdachlose und Sozialberatung an.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer undMitfeiernden bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif)Gemeindemitglieder erreichen.Weitere Informationen sind aktuell im Internet unterwww.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4639163