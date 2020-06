Die robuste Vorstellung des Goldpreises schlägt sich auch in der Kursentwicklung des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold nieder. Die Ausgangslage ist weiterhin aussichtsreich, auch wenn zuletzt ein wichtiger Befreiungsschlag verpasst wurde. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem "[…] Nach einigem Hin und Her konnte die Aktie schließlich doch die Hürde bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...