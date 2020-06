Nach mehreren Jahren der Partnerschaft mit DELL Technologies, vor allem zur Entwicklung von dedizierten Hochleistungsservern, stärkt IKOULA seine Allianz mit der Marke und bietet nun die Vmware-Lösung VxRail an. Diese Technologie bietet dem Anwender nun die Möglichkeit, sein eigenes VMWare-Rechenzentrum online zu implementieren und zu betreiben und seine virtuellen Maschinen unter VMWare sehr einfach über eine zentralisierte und skalierbare Schnittstelle bereitzustellen.

"Der Bedarf unserer Kunden an Speicherkapazität, Rechenleistung und Vernetzung nimmt ständig zu", erklärt IKOULA-Mitgründer Jules-Henri GAVETTI. "Diesen Kunden können wir jetzt eine hyperkonvergente Infrastruktur anbieten, die die neuesten DELL- und VMWare-Technologien miteinander kombiniert, um in wenigen Minuten eine private Cloud zu schaffen, die ihnen helfen wird, sich dieser Problematik zu stellen. Diese Technologie ermöglicht die mühelose Migration von VMWare-Umgebungen in die Cloud."

"Mit diesem neuen Angebot beteiligt sich IKOULA an unserer Strategie, unsere Kunden bei der Transformation ihrer Informationsdienste (IS) durch die Cloud zu unterstützen", ergänzt Karim AZZI, Sales Director Cloud Managed Service Provider bei DELL Technologies. "Tatsächlich äußern viele unserer Kunden ihren Willen, ihre IS zusammen mit einem französischen Anbieter in die Cloud auszuweiten, und IKOULA gehört zu unseren ersten Partnern, die sich auf eine VxRail-as-a- Service-Plattform festgelegt haben, aber auch unser neues Cloud Service Provider-Programm integrieren wollen."

Über IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch einen Teil der Unternehmens-DNA bildet, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und unterstützen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten zu helfen, ihre globalen Herausforderungen zu meistern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200630005801/de/

Contacts:

Presse

Laurane VASSOR ARCARO Kommunikationsmanagerin

lvassorarcaro@ikoula.com +33 1 84 01 02 69