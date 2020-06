Mobimo Holding AG: Gerhard Demmelmair wird Leiter Portfolio und Transaktionen von MobimoEQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Mobimo Holding AG: Gerhard Demmelmair wird Leiter Portfolio und Transaktionen von Mobimo30.06.2020 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gerhard Demmelmair wird Leiter Portfolio und Transaktionen von MobimoLuzern/Küsnacht, 30. Juni 2020 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat Gerhard Demmelmair (1971) zum Leiter Portfolio und Transaktionen und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Gerhard Demmelmair wird voraussichtlich per Anfang 2021 seine Tätigkeit bei Mobimo aufnehmen und mit seinem Team das aktive Portfoliomanagement, Transaktionen, die Vermarktung sowie das strategische Facility Management verantworten. Der Geschäftsbereich wird aktuell von CEO Daniel Ducrey direkt geführt.«Wir freuen uns, dass wir mit Gerhard Demmelmair einen ausgewiesenen Immobilienprofi für uns gewinnen konnten. Er verfügt über langjährige und umfassende Expertise im Transaktionsgeschäft, einen überzeugenden Leistungsausweis im Portfolio- und Asset Management und viel Führungserfahrung», sagt CEO Daniel Ducrey. «Er wird den Geschäftsbereich weiter voranbringen und einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Zukunft von Mobimo leisten.»Gerhard Demmelmair startete seine Karriere bei der auf Immobilien spezialisierten Unternehmensberatung pom+ Consulting und stiess im Jahr 2003 zu Nationale Suisse in Basel, wo er als Leiter Immobilien-Portfoliomanagement und Mitglied der Direktion für die strategische Ausrichtung des Immobilienportfolios, für Projektentwicklung und für Transaktionen verantwortlich war. Seit dem Jahr 2010 ist er im Rang eines Executive Directors für die Swiss Life Asset Management als Head Real Estate Portfolio Management tätig. In dieser Funktion leitet er das Real Estate Portfoliomanagement der Anlagestiftung Swiss Life und der Schweizer Immobilienfonds und ist Mitglied der Bereichsleitung Immobilien Schweiz.Gerhard Demmelmair studierte an der ETH Zürich und schloss mit einem Diplom als Bauingenieur ab.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Marion Schihin, Kommunikationsverantwortliche +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.chÜber Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,3 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.Ende der Ad-hoc-Mitteilung1082513 30.06.2020 CET/CEST