Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in der laufenden Woche bereits mehrere Zulassungserfolge feiern können. Zuletzt hat Roche für das Medikament Phesgo, eine Kombination von Perjeta und Perjeta in fester Dosierung, von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs erhalten. Dies teilte Rochte am Montagabend in Basel mit.Die Daten hätten entsprechend gezeigt, dass 85 Prozent der Patienten Phesgo im Vergleich zur intravenösen Standardverabreichung bevorzugten. ...

