UmweltBank Aktiengesellschaft: Finale Beendigung des Rechtsstreits um Lizenzvertrag zu erwarten

DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Rechtssache/Vergleich 
UmweltBank Aktiengesellschaft: Finale Beendigung des Rechtsstreits um Lizenzvertrag zu erwarten

30.06.2020 / 17:51 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die UmweltBank AG (WKN 557 080) (die "Gesellschaft" oder die "UmweltBank") teilt unter Bezugnahme auf die Ad-hoc Mitteilung der Gesellschaft vom 10. Juni 2020 mit, dass das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 10. Juni 2020 sehr wahrscheinlich rechtskräftig werden wird und der Gesellschaft in der Folge die zugesprochene Rückzahlung von Lizenzgebühren in Höhe von EUR 4.162.526 zuzüglich 5% Zinsen über dem Basiszinssatz seit Geltendmachung voraussichtlich dauerhaft zufließen wird. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, auf ein Angebot der UmweltVermögen Beteiligungs AG, der D.U.T. Lizenz GmbH & Co. KG sowie dahinterstehender natürlicher Personen (gemeinsam die "Beklagten") auf Abschluss eines Vergleiches einzugehen, wonach die Beklagten auf die Einlegung von Rechtsmitteln verzichten und damit das Urteil zu Gunsten der UmweltBank endgültig Rechtskraft erlangen wird. Die Beklagten übernehmen außerdem die gesetzlichen Kosten des Rechtstreits. Alle weiteren Streitigkeiten mit den Beklagten werden in diesem Zusammenhang ebenfalls zu Gunsten der UmweltBank beendet.

Etwaige Konsequenzen für die Prognose hinsichtlich des Jahresergebnis 2020 werden vom Vorstand gegenwärtig noch analysiert und voraussichtlich im Zuge der Aufstellung des Halbjahresabschlusses veröffentlicht.

Mitteilende Person: Goran Basic, Mitglied des Vorstands

30.06.2020 CET/CEST