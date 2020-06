Während Goldanleger beim Goldpreis (WKN: 965515) auf den Ausbruch warten, konnten Goldherz PLUS-Leser mit der Aktie von Pacton Gold (WKN: A2DQT1) heftige Sprung-Gewinne einfahren von bis zu +140% seit Freitag. Seit Sandstorm Gold (WKN: A1JX9B) hier die Zügel mit in der Hand hält, scheint der Explorer nur noch im Freudentaumel zu sein. In der Goldherz PLUS Wochenausgabe 23 vom 3. Juni habe ich meinen Lesern die Pacton Gold-Aktie vorgestellt und sie zum damaligen Kurs von 0,07 CA$ in die PLUS Tradingdepotliste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...