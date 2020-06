DF Deutsche Forfait AG zufrieden mit dem Verlauf der virtuellen HauptversammlungDGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung DF Deutsche Forfait AG zufrieden mit dem Verlauf der virtuellen Hauptversammlung30.06.2020 / 18:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DF Deutsche Forfait AG zufrieden mit dem Verlauf der virtuellen Hauptversammlung* 82,75 % der Stimmrechte ausgeübt* Vorstand hält an Prognose für 2020 fest* Dr. Gerd-Rudolf Wehling als neues Aufsichtsratsmitglied bestätigtGrünwald, 30. Juni 2020 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204) blickt auf ein strategisch sowie operativ erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Bei der heutigen jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die aus Gründen der COVID-19-Pandemie erstmals virtuell stattgefunden hat, berichtete Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand über die Hintergründe des Erfolges. Darüber hinaus gab der Vorstand Antworten auf die Fragen, die von den Aktionären eingereicht wurden."Die diesjährige Hauptversammlung in virtueller Form war für uns der richtige Weg, unsere Aktionäre termingetreu und ohne gesundheitliche Risiken zu informieren. Die Resonanz der Aktionäre sowie die Ausübung von 82,75 % der Stimmrechte haben dies bestätigt. Zudem können wir an unserer Prognose für das laufende Jahr festhalten", erklärt Dr. Behrooz Abdolvand.Mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 10 wurden alle Vorschläge mehrheitlich von der Aktionärsversammlung genehmigt. Mit Abschluss der Veranstaltung um 13:49 Uhr begrüßte die DF Deutsche Forfait AG in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung ihr neues Aufsichtsratsmitglied, Herrn Dr. Gerd-Rudolf Wehling, und wählt sodann aus seiner Mitte Herrn Dr. Ludolf von Wartenberg als Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Wulf-W. Lapins als stellvertretenden Vorsitzenden sowie Herr Dr. Gerd-Rudolf Wehling als ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats.Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Nahen und Mittleren Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Pharmazeutika.Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.deInvestor Relations / Presse: Stefanie Eberding T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1082999Ende der Mitteilung DGAP News-Service1082999 30.06.2020