Frankfurt am Main (pta054/30.06.2020/18:10) - 30.06.2020. Die Novetum AG, eine Beratungsgesellschaft aus Frankfurt am Main, veröffentlicht den testierten Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019. Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 einen deutlich reduzierten Jahresfehlbetrag von 2.818 Euro (VJ.: 26.793 Euro) ausgewiesen. Der Bilanzverlust stellt sich auf 75.885 Euro ein. Die liquiden Mittel am Ende des Geschäftsjahres 2019 betrugen 0,17 Mio. Euro (VJ.: 0,17 Mio. Euro). Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 0,02 Mio Euro (Vj.: 0,002 Mio. Euro) erzielen. Für das angelaufene Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem Umsatzkorridor von bis zu 0,1 Mio Euro aus.



Novetum AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt Land: Deutschland



ISIN(s): DE000A13SUY8 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



