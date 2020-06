STS Group AG: Andreas Becker als Vorstand abberufenDGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie STS Group AG: Andreas Becker als Vorstand abberufen30.06.2020 / 19:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Andreas Becker als Vorstand abberufenHallbergmoos/München, 30. Juni 2020. Der Aufsichtsrat der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ) hat in seiner heutigen Sitzung das Vorstandsmitglied Andreas Becker mit sofortiger Wirkung abberufen. Der Aufsichtsrat wird kurzfristig einen Nachfolger berufen.Der AufsichtsratSTS Group AG Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 (0) 811 124494 12 ir@sts.group www.sts.group30.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1083049Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083049 30.06.2020 CET/CEST