Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta063/30.06.2020/20:00) - 30. Juni 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) gibt bekannt, dass Herr Ralf Dräger mit Beschluss des Aufsichtsrats der Travel24.com AG vom heutigen Tage zum Vorstand der Travel24.com AG bestellt wurde. Wir wünschen Herrn Dräger, der seit 2012 die Travel24.com AG unterstützt, viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.



Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Armin Schauer Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: armin.schauer@travel24.com Website: www.travel24group.de



ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



