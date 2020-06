Kioxia Holdings Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, gab heute mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Michael R. Splinter zum unabhängigen Direktor bekannt. Herr Splinter verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie sowie in verschiedenen anderen Branchen und Technologien, die zu einem nachhaltigen Wachstum bei Kioxia beitragen wird.

"Wir freuen uns, Michael in einer wichtigen Phase in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen, in der sich Kioxia als unabhängiges Unternehmen weiterentwickelt", sagte Nobuo Hayasaka, stellvertretender Direktor, President und CEO der Kioxia Holdings Corporation. "Michaels einzigartige Kombination aus umfassendem Wissen über die Halbleiterindustrie und der Führung großer, komplexer Organisationen macht ihn zu einer großartigen Ergänzung eines Vorstands, der ohnehin bereits über tiefgreifende Erfahrungen verfügt. Wir freuen uns auf seine wertvollen Perspektiven, wenn Kioxia in die nächste Wachstumsphase eintritt."

Herr Splinter war von 2003 bis 2012 President und CEO von Applied Materials und seit 2009 bis zu seinem Rücktritt im Juni 2015 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Unter seiner Leitung konnte das Unternehmen Umsätze und Gewinne in Rekordhöhe verbuchen. Bevor er zu Applied Materials kam, war er als Führungskraft bei der Intel Corporation tätig. Herr Splinter ist zurzeit externer Direktor der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Vorsitzender von NASDAQ, Inc. in den USA. Herr Splinter hat einen Master-Abschluss in Elektro- und Computertechnik sowie einen Ehrendoktortitel in Elektro- und Computertechnik der University of Wisconsin Madison.

"Ich bin begeistert, dass Mike dem Kioxia-Vorstand beitritt", sagte Stacy J. Smith, Executive Chairman von Kioxia. "Mike wird unseren Vorstand in ausschlaggebender Weise ergänzen und wesentlich zu unserem Bestreben beitragen, eine erstklassige Governance-Struktur aufzubauen, die unserer führenden Technologie und Branchenstellung entspricht. Darüber hinaus freue ich mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere ehrgeizige Geschäftsstrategie umzusetzen."

"Ich freue mich und fühle mich geehrt, dem Vorstand von Kioxia beizutreten und mit meinen Kollegen und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um zur Mission des Unternehmens beizutragen, die Welt mit Speicherlösungen zu verbessern", sagte Splinter. "Während meiner Karriere hatte ich viele Möglichkeiten, das strategische Wachstum von Unternehmen zu unterstützen. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen und meine Erfahrung als neues Vorstandsmitglied bei Kioxia einzubringen."

Über Kioxia Holdings Corporation

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid State Drives (SSDs) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfand. Das Unternehmen ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. Die innovative 3D-Flash-Speicher-Technologie von Kioxia, BiCS FLASH, gestaltet die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSDs, Automobile und Rechenzentren.

Contacts:

Weitere Informationen:

Sam Ghirardello (Telefon: +81 3 5427 7396, SGhirardello@webershandwick.com)

Satoshi Ito (Telefon: +81 3 5427 7309, SIto@webershandwick.com)

Weber Shandwick (Tokio)

Karolis Stravinskas (kstravinskas@webershandwick.com)

Weber Shandwick (New York)

Öffentlichkeitsarbeit/PR

Kota Yamaji (kioxia-hd-pr@kioxia.com)

Kioxia Holdings Corporation