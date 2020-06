Schlumberger Limited stellt die folgende Offenlegung gemäß L. 225-102-3 des französischen Handelsgesetzbuches (French Commercial Code, "FCC") bereit, die die Offenlegung bestimmter Zahlungen von Schlumberger Limited und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften (zusammen das "Unternehmen") an Regierungen für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr in Bezug auf "Rohstoffindustrien" gemäß der Definition und den Anforderungen des FCC verlangt. Die folgenden Aufstellungen legen die Zahlungen offen, die das Unternehmen im Jahr 2019 an Regierungen in Bolivien, Georgien, Marokko, Großbritannien und den USA im Zusammenhang mit den mineralgewinnenden Aktivitäten von Schlumberger im Rahmen des FCC, einschließlich des Betriebs von Sand- und Baryt-Minen, geleistet hat.

Die Zahlungen werden in US-Dollar ausgewiesen. Wenn eine Zahlung oder eine Reihe damit zusammenhängender Zahlungen weniger als umgerechnet 100.000 EUR (111.982 USD) beträgt, wurden solche Zahlungen (in Übereinstimmung mit dem FCC) ausgenommen. Zahlungen, die in anderen Währungen als in US-Dollar erfolgen, werden auf der Grundlage des Wechselkurses zum jeweiligen Jahresdurchschnittskurs umgerechnet.1

Die Steuern schließen Steuern aus, die auf den Konsum erhoben werden, wie z.B. Mehrwertsteuern, persönliche Einkommenssteuern oder Umsatzsteuern.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (USD in Tausend)

Bolivien Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Barolivien-Mine (Baryt) 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 2019 Gesamt 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 Servicio Nacional de Registro Y Control de la Comercialización de Minerals y Metales (SENARECOM) 0 100,9 0 0 0 0 0 100,9 Gobierno Autonomo Municipal de Oruro (GAMO) 0 0 3,9 0 0 0 0 3,9 2019 Gesamt 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 USD

Georgien Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Rustaveli 0 0 98,8 3.474,3(a) 0 0 0 3.573,1 2019 Gesamt 0 0 98,8 3.474,3 0 0 0 3.573,1 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Georgian Oil and Gas Corporation 0 0 84,8 3.474,3 0 0 0 3.559,1 Finanzministerium 0 14,0 0 0 0 0 14,0 2019 Gesamt 0 0 98,8 3.474,3 0 0 0 3.573,1 USD (a) Stellt die Zahlung in Form von Sachleistungen in Höhe von 54.179 Barrel (bbls) Rohöl dar.

Marokko Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 COMABAR (Baryt) 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 2019 Gesamt 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Allgemeine Steuerverwaltung 1.942,2 0 0 56,4 0 0 0 1.998,6 Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) 0 0 0 0 0 0 3.464,4 3.464,4 2019 Gesamt 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 USD

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Foss-Mine (Baryt) 29,7 114,5 4,9 0 0 0 0 149,0 Duntanlich (Baryt) 95,1 80,8 8,5 0 0 0 0 184,4 2019 Gesamt 124,8 195,2 13,4 0 0 0 0 333,4 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Forestry Commission of Scotland 0 195,2 0 0 0 0 0 195,2 Scottish Environment Protection Agency (SEPA) 0 0 12,5 0 0 0 0 12,5 Schottische Polizeibehörde 0 0 0,9 0 0 0 0 0,9 HM Revenue and Customs 89,6 0 0 0 0 0 0 89,6 Perth Kinross Council 35,2 0 0 0 0 0 0 35,2 2019 Gesamt 124,8 195,2 13,4 0 0 0 0 333,4 USD

USA Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

2 Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt3 Alma-Mine (Frac-Sand) 1.639,9 0 1,2 0 0 0 0 1.641,1 Big Bird (Baryt) 0,2 0 19,4 0 0 0 0 19,6 Greybull-Mine (Bentonit) 1.315,0 142,0 7,7 119,6 0 0 0 1.584,3 Hixton-Mine (Frac-Sand) 414,2 0 41,7 0 0 0 0 455,9 Greystone-Mine (Baryt) 490,0 0 10,3 0 0 0 0 500,3 Kermit-Mine (Frac-Sand) 659,6 0 3,3 0 0 0 0 662,9 Monahans-Mine (Frac-Sand) 1.436,1 0 2,4 0 0 0 0 1.438,5 Mountain Springs (Baryt) 18,0 0 16,1 0 0 0 0 34,1 2019 Gesamt 5.973,0 142,0 102,1 119,6 0 0 0 6.336,7 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen

und Gebühren Produktionsansprüche

2 Boni Infrastrukturverbesserungen

Dividenden Gesamt Jackson County 4,5 0 7,5 0 0 0 0 12,0 Mine Safety and Health Administration 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 Alma Township 31,4 0 0 0 0 0 0 31,4 Mentor Township 1.608,5 0 0 0 0 0 0 1.608,5 Curran Township 409,7 0 35,0 0 0 0 0 444,7 Ward County 1.436,1 0 0 0 0 0 0 1.436,1 Texas Commission Environmental Quality (TCEQ) 0 0 4,1 0 0 0 0 4,1 Texas Department of Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezirk Winkler 659,6 0 0 0 0 0 0 659,6 Bezirk Elko 0,2 0 1,3 0 0 0 0 1,5 Bezirk Lander 37,0 0 1,1 0 0 0 0 38,1 Bundesstaat Nevada 471,0 0 8,7 0 0 0 0 479,7 Air Quality Division of Wyoming 0 0 3,2 0 0 0 0 3,2 Bezirk Big Horn 1.020,8 0 0 0,5 0 0 0 1.021,3 Bureau of Land Management 0 0 34,7 118,5 0 0 0 153,2 Office of State Lands and Investments of Wyoming 0 142,0 3,3 0,5 0 0 0 145,8 Solid and Hazardous Wastes Department of Wyoming 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 Bundesstaat Wyoming 294,2 0 0 0 0 0 0 294,2 Bezirk Washakie 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 Water Quality Division of Wyoming 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 2019 Gesamt 5.973,0 142,0 101,5 119,6 0 0 0 6.336,1 USD

Hinweis: 1. Zahlungen in lokalen Währungen werden zum durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres umgerechnet. Umrechnung von EUR in USD auf der Grundlage eines Kurses von 1 EUR 1,119820829 USD und von 1 GBP 1,2772 USD. 2. Förderabgaben und Produktionsansprüche werden, sofern nicht anders vermerkt, in bar ausgezahlt. Der Wert der Produktionsansprüche, die in Form von Sachleistungen erbracht werden, wird unter Bezugnahme auf die Marktkurse zum Zeitpunkt der Zahlung berechnet. 3. Aufgrund von Rundungen addieren sich die Summen nicht exakt.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 103.000 Mitarbeitern zum Ende des ersten Quartals 2020 aus über 170 Ländern bietet Schlumberger die umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette der Branche, von der Exploration über die Produktion bis zu integrierten Pore-to-Pipeline-Lösungen, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimieren, um eine nachhaltige Lagerstättenleistung zu erzielen.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2019 Umsätze in Höhe von 32,92 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

