Im Umfeld von weltweit umgesetzten Lockerungsplänen steht das Thema Hygiene in den Massenmedien im Vordergrund. Obwohl führende Gesundheitsorganisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Benutzung dieser Geräte empfehlen, bestehen Fehlinformationen darüber im Internet weiter und werden zitiert und weiterverbreitet. Führungskräfte von Excel Dryer, Hersteller von Händetrocknern der Marke XLERATOR, senden eine Mitteilung an Fachleute, Berater und Regierungsbeamte, die die Lockerungsrichtlinien erstellen, sowie an die Öffentlichkeit, insbesondere im Umfeld der COVID-19-Pandemie: Excel-Händetrockner sind eine sichere, hygienische und berührungslose Lösung, mit der auf wirksame Weise vollkommen trockene Hände erzielt werden. Dies ist ein kritischer Teil der richtigen Handhygiene, der Hauptmaßnahme gegen die Verbreitung von Krankheitserregern.

Dr. Kelly Reynolds, Ph.D., Professorin und Fachbereichsvorsitzende am Mel Enid Zuckerman College of Public Health der University of Arizona, bietet eine Erklärung an, wo diese Missverständnisse ihren Ursprung haben könnten: "Verbraucher lesen womöglich nur die [reißerischen] Überschriften, die die öffentliche Meinung zu einseitigen oder fehlerhaften Schlussfolgerungen verleiten können. Es ist jedoch eine Tatsache, dass der vorliegende Datenbestand keine Methode des Händetrocknens im Vergleich zu anderen als hygienischer oder sicherer belegt."

Händetrockner von Excel bieten eine berührungslose Lösung des Händetrocknens, um eine potenzielle Kreuzkontamination zwischen Oberflächen in Toiletten und nassen Händen vermeiden zu helfen. Alle Trockner des Excel-Sortiments sind hygienisch, aber die mit HEPA ausgestatteten Trockner bieten erwiesenermaßen eine weitere Schutzebene. In Viraleffizienztests, die die vorrangige Luftmedien- und Filtertestfirma LMS Technologies im April 2020 durchführte, wurde festgestellt, dass Händetrockner der Marken XLERATOR, XLERATOReco und XLERATORsync mit HEPA Filtersystemen 99,999 Prozent der Viren aus dem Luftstrom entfernen.

William Gagnon, Vice President of Marketing and Sales bei Excel Dryer, möchte die Fehlinformationen und Vorurteile gegenüber Händetrocknern korrigieren: "Händetrockner sind hygienisch und werden seit Jahrzehnten zum richtigen Trocknen von Händen eingesetzt. Die vorrangigen Gesundheitsorganisationen empfehlen ihre Benutzung und zudem bieten Händetrockner auch signifikante und unbestreitbare Vorteile gegenüber Papiertüchern. Beispielsweise belegen unsere jüngsten Testergebnisse, dass XLERATOR Händetrockner mit HEPA-Filtersystemen 99,999 Prozent der Viren aus dem Luftstrom entfernen, was Papiertücher niemals erreichen könnten."

Dagegen sind Papiertücher womöglich nicht so hygienisch, wie vielfach angenommen wird. In einer unabhängigen Studie wurden 17 Bakterienstämme auf ungebrauchten Papiertüchern aus Recycling-Papier nachgewiesen, darunter Bacillus, das Lebensmittelvergiftung hervorrufen kann. Nach der Benutzung sind feuchte Papiertücher ein Nährboden für Viren und Bakterien in und neben den Abfallbehältern. Darüber hinaus können sie Toiletten und Waschbecken verstopfen und damit eine sehr unhygienische Umgebung in den Waschräumen schaffen. Und wenn die Papiertücher ausgegangen sind, können die Besucher ihre Hände überhaupt nicht abtrocknen. Dabei hat sich gezeigt, dass nasse Hände mit 1000 Mal höherer Wahrscheinlichkeit Erreger übertragen als trockene Hände.

Gagnon abschließend: "Ich fordere die Öffentlichkeit und Einzelpersonen, die mit der Erstellung von Richtlinien, Lockerungsplänen und dem Betrieb von Einrichtungen beauftragt sind, auf, sich eingehender mit Nachrichtenartikeln und Hygienestudien zu befassen und sich nicht einfach auf reißerische Klickfangüberschriften auf der Basis einseitiger Ergebnisse zu verlassen. Händetrockner sind sicher und hygienisch. Sie trocknen die Hände vollkommen ab und sind eine Top-Abwehr der Verbreitung von Krankheitserregern."

Seit über 50 Jahren stellt Excel Dryer die besten in den USA produzierten Händetrockner her. Das in Familienbesitz befindliche und betriebene Unternehmen revolutionierte die Branche mit der Erfindung des patentierten XLERATOR-Händetrockners, der die Klasse energiesparender Hochgeschwindigkeits-Händetrockner etablierte und neue Maßstäbe für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzte. Excel Dryer ist stolz darauf, den besten Kundenservice zu bieten und hygienische, kostengünstige und nachhaltige Produkte herzustellen, auf die man sich verlassen kann. Produkte von Excel Dryer sind weltweit lieferbar und können über ein etabliertes Netzwerk von Vertriebspartnern bezogen werden, denen mehr als 5.000 Händler weltweit angehören. Weitere Informationen über Excel Dryer sind verfügbar unter exceldryer.com.

