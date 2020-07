Zu Beginn dieses Jahres stürzte der Dow Jones Industrial Average innerhalb von nur 20 Tagen in eine Baisse - definiert als ein Rückgang von 20 % oder mehr von seinen letzten Höchstständen - und ist damit der schnellste derartige Rückgang in der Geschichte. Glücklicherweise hat sich der Markt in den letzten Wochen gut erholt. Seit Ende März ist der Dow Jones um mehr als 30 % gestiegen. Dennoch ist ein weiterer Marktcrash nicht ganz ausgeschlossen. Für den Fall, dass es doch passieren sollte, hier ...

