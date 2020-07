Vielleicht hast du es schon bemerkt - unsere Seite sieht ein wenig anders aus. In der oberen Ecke unserer Website siehst du statt des lächelnden Narren (wir nannten ihn Elvis) das hier: Ja, wir haben ein neues Logo. Genau in diesem Moment fragst du dich, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist gerechtfertigt. Wir verstehen das. Veränderung ist schwer. Gib ihm eine Chance, und wir versprechen dir, dass dir das neue Logo genauso ans Herz wächst wie uns. Warum der neue Look? Jedes Logo muss im Laufe ...

