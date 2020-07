Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Reinach (Aargau) (pts006/01.07.2020/07:00) - Mit 1. Juli 2020 trat Jens Christian Lamprecht der Aluflexpack (AFP) Gruppe als Head of Operations bei. In seiner Tätigkeit wird Herr Lamprecht die weitere Umsetzung der Operational Excellence-Strategie von Aluflexpack verantworten und Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung an den sieben integrierten Produktionsstandorten von Aluflexpack vorantreiben. Jens Christian Lamprecht besitzt die deutsche Staatsbürgschaft und weist einen Abschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik vor. Er ist ein anerkannter Experte in der Verpackungsbranche, der sehr viel Erfahrung in einem herausfordernden Umfeld und komplexen internationalen Unternehmungen gesammelt hat. Vor seinem Engagement bei Aluflexpack war Herr Lamprecht als Head of Operations - Converting bei Schur Flexibles tätig. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Amcor Flexibles, Duropack, Sappi Alfeld und der Stora Enso Group inne. "Wir freuen uns sehr, mit Jens Christian Lamprecht einen qualifizierten Branchenexperten in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass Christian einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele im Bereich Operational Excellence leisten und uns dabei helfen wird, noch agiler zu werden - zum Vorteil unserer Kunden. Gemeinsam werden wir die Organisation der AFP Gruppe weiter stärken und unseren erfolgreichen und nachhaltigen Wachstumskurs zum Wohle aller Stakeholder fortsetzen", sagt Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack Gruppe. Jens Christian Lamprecht ergänzt: "Die beeindruckende operative Entwicklung von Aluflexpack in den letzten Jahren war einer der Grundsteine für die positive Unternehmensentwicklung, im Zuge derer sich die Aluflexpack Gruppe auch als führender Akteur auf dem europäischen Markt etablierte. Ich freue mich sehr darauf, zur Weiterentwicklung der Gruppe beizutragen und Teil eines tollen Teams zu sein!" Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.215 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. (Ende) Aussender: Aluflexpack AG Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200701006

