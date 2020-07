Medienmitteilung, 1. Juli 2020

NOVAVEST Real Estate AG erweitert Immobilienportfolio um rund CHF 66 Millionen

•Akquisition eines Portfolios mit fünf Wohnliegenschaften und einer Wohn-/Geschäftsliegenschaft in Basel-Stadt

•Zusätzliche Käufe von zwei Wohnliegenschaften in Obernau und St. Gallen bereits getätigt

•Ausbau des Immobilienportfolios um insgesamt rund CHF 66 Millionen

6 Liegenschaften in Basel-Stadt an attraktiven Lagen

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) akquiriert ein Portfolio von sechs Liegenschaften in Basel. Bei den Objekten handelt es sich um fünf Wohnliegenschaften und eine Wohn- / Geschäftsliegenschaft. Das Portfolio umfasst insgesamt 111 Wohnungen sowie kleinere Büro- und Gewerbeflächen und weist eine Gesamtmietfläche von über 7'440 m2 auf. Die Soll-Mietzinseinnahmen belaufen sich auf rund CHF 1.7 Millionen pro Jahr. Die sechs Liegenschaften sind vollvermietet und befinden sich an sehr gut erschlossenen Lagen. Die Gesamtinvestitionskosten für den Kauf der Liegenschaften belaufen sich auf rund CHF 43 Millionen. Die Eigentumsübertragung erfolgte am 30. Juni 2020.

2 Wohnliegenschaften in Obernau und St. Gallen bereits erworben

Des Weiteren hat die NOVAVEST Real Estate AG in den vergangenen Monaten je eine Wohnliegenschaft in St. Gallen mit 16 Wohnungen und in Obernau (Kriens/LU) mit 32 Wohnungen erworben. Bei einer Gesamtmietfläche von rund 4'550 m2 generieren die beiden Objekte Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 0.9 Millionen. Die Eigentumsübertragungen der beiden Liegenschaften fanden im April bzw. Mai 2020 statt. Die Gesamtinvestitionskosten beliefen sich auf rund CHF 23.3 Millionen.

Kontaktperson:

Peter Mettler

CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Basel, Bern, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).