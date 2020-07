FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EURTSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.091 EURS3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 0.650 EURFH6F XFRA AT0000701156 3 BANKEN NACHHALTIGKEITS. 0.005 EURWA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.071 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.056 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.401 EURFH6H XFRA AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. 0.194 EURTWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.205 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.250 EURRLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2 0.153 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.268 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EURHUP XFRA US4433041005 HUANENG PWR H YC 1 ADR/40 0.682 EURGLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.120 EURGDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.981 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.071 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR4ON XFRA US42226B2043 HEALTHCARE TR.PFD SH DL25 0.411 EURCHWD XFRA US17133Q5027 CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10 1.266 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.384 EURPMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.278 EURGI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. INH. EO 7,50 2.500 EURMCH XFRA FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 2.000 EURIPZ XFRA FR0000073298 IPSOS S.A. INH. EO -,25 0.450 EURI43 XFRA FR0000033904 JACQUET METAL SERV. O.N. 0.200 EURSQUA XFRA US9273201015 VINCI SA EO 2,50 ADR 1/4 0.314 EURNOEJ XFRA DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 0.040 EURNTG XFRA DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. 0.150 EURCOK XFRA DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR2G3 XFRA FR0000062671 GROUPE GORGE SA IN.EO 1 0.320 EURFGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.046 EURCCKC XFRA US1912232055 COCA COLA HBC AG ADRS 0.630 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.303 EURFP83 XFRA AT0000A090C9 IQAM QUAL.EQU.EUR. RA 2.000 EUR