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30.06.20
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Nahrungsmittel/Agrar
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Sonstige
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5-Tage-Chart
LIMONEIRA COMPANY 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
COUSINS PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COUSINS PROPERTIES INC26,400-0,75 %
LIMONEIRA COMPANY12,200+2,52 %
VERSABANK4,060+1,00 %
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