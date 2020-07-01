FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.067 EUR
VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.016 EUR
CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.268 EUR
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2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.067 EUR
VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.016 EUR
CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.268 EUR
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