FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBJI XFRA CNE1000002Z3 DATANG INTL POW.GE.-H-YC1 0.008 EURM4B XFRA CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1 0.151 EURC6T XFRA CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 0.040 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EURSAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.014 EURFAA XFRA AT0000785407 FABASOFT AG 0.650 EURXFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %HFE XFRA CNE100001F60 HUAD.FUX.ENER.COR.H YC1 0.007 EUR9AA XFRA GB00BKDRYJ47 AIRTEL AFRICA PLC DL -,50 0.027 EURXHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.195 EUR4QR XFRA US9114601035 UTD SECURITY BANCSHARES 0.098 EURKP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.117 EURP6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.319 EURPEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.145 EURSJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.080 EURWTDP XFRA DE000A2JLJC9 WISDOMT.EO AG.BD E.Y.E.DZ 0.205 EURWTDR XFRA DE000A2JLJE5 WISDOMTR.EO GOV.BD EO DZ 0.264 EURG08 XFRA ES0105130001 GLOBAL DOM.ACCESS EO-,125 0.065 EURTMJ XFRA US37959E1029 GLOBE LIFE INC. DL 1 0.167 EURWTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZ 2.488 EUR2V3 XFRA KYG939541085 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1 0.003 EURWTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.144 EURWTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.188 EURWTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.229 EURWTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.179 EURWTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.158 EURWTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.153 EUR5JB1 XFRA US48138V1052 JUMBO SA UNSP.ADR/1 O.N. 0.235 EUR5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.088 EURWTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.173 EURWTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.145 EUR5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 0.020 EURWTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ 0.060 EURHE1 XFRA KYG4600E1089 HOPE ED. GRP DL-,00001 0.003 EURWTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 2.808 EUR