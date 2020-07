FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC3M XFRA CNE100001NP4 CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1 0.020 EURMOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.525 EURWRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.268 EURWTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.108 EUROXNY XFRA DE0005117592 ADVANTAGE KONSERVATIV 0.023 EURXFRA DE000HLB1EP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/14 0.001 %INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.900 EURWE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.080 EURMCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.553 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.803 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.018 EUREIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.569 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.107 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.321 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.401 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.003 EURAXAA XFRA US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 0.737 EURAKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.156 EURLYV XFRA SE0000825820 LUNDIN ENERGY SK-,01 0.222 EURC44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.039 EUR3NX XFRA KYG5140J1013 JINXIN FERT.GRP HD-,00001 0.008 EURBOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.114 EUR4BY XFRA HK0285041858 BYD ELECTRONIC 0.009 EURA4A XFRA GB00B0C18177 ANGLO ASIAN MNG LS -,01HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.019 EURRCF XFRA FR0000051807 TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 2.400 EURCAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.370 EURPAT XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA AG NA ON 0.290 EURMBH3 XFRA DE0006052830 MASCH.BERT.HER. O.N. VZO 5.050 EURBBI XFRA DE0005280002 BBI BUERG.BRAUH.IMMO. 0.625 EURCEZ XFRA CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 1.268 EUREK7 XFRA CNE100000Q43 AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 0.023 EURGHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1 0.047 EURHUP1 XFRA CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL H YC 1 0.017 EURYM9A XFRA CNE1000003R8 MAANSHAN IRON STEEL H YC1 0.010 EUR