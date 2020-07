FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3H8A XFRA CA0215502075 ALTO VENTURES LTD

UL7F XFRA LU0078046520 CS I.12-CSLPF RE.EUR B

VNA XFRA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.

UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET-

A9L1 XFRA CA29247C1059 EMPRESS RES CORP.

VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP.

CZA XFRA AU000000CUL4 CULLEN RES

