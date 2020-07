FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BUOB XFRA DK0010218429 BANG+OLUFSEN NAM. DK 10

CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70

SQG XFRA CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 27

AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC

